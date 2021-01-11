В Дании число выявленных случаев коронавируса превысило 182 тыс.

В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 182 725. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

За сутки в стране выявили 1239 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Дании скончались 1597 человек с коронавирусом, уточняет RT.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн высказал мнение, что лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно.

Таким образом Альтштейн прокомментировал исследование ученых из России и Узбекистана, которые установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус.

По словам вирусолога, доза, которая способна убить в человеке коронавирус, может нанести вред самому пациенту. В связи с этим Альтштейн считает, что лучше использовать радиацию или ультрафиолет для дезинфекции поверхностей и воздуха.

Исследование провели ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Узбекистана, передает НСН. Специалистами уже обнаружено несколько деталей воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус. Также они предложили использовать радиацию для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.