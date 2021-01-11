Расцвет «Мальвы»: гаубица-кабриолет выходит на испытания

Гаубица-кабриолет на колесном шасси выходит на тестирование. В 2021 году начнутся испытания самоходной установки 2С43 «Мальва». 152-мм орудие новой артсистемы размещается в кузове высокопроходимого колесного тягача «Вощина». Благодаря такому решению «Мальва» способна совершать скоростные марши на сотни километров. До недавнего времени все советские и российские гаубицы выпускались только в гусеничном варианте. Вместе с новейшей колесной самоходкой-кабриолетом на завершающих этапах разработки находится целое семейство новых высокомобильных орудий и минометов. По мнению экспертов, переход на подобную технику является современным трендом в мировой артиллерии, а новая установка сможет заинтересовать зарубежных покупателей отечественного оружия.

Быть в тренде

В настоящее время утвержден график работ по новейшей самоходной артиллерийской установке САУ 2С43 «Мальва», сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Документ был подготовлен в конце прошлого года. По этому графику разработчики уникальной гаубицы в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Набросок» до конца 2020 года должны были провести первые стрельбы. А также проверить ходовые качества новинки многокилометровым пробегом. После завершения заводских тестов новинка пройдет доработку. После чего гаубицу-кабриолет должны передать для дальнейших проверок оборонному ведомству. Ожидается, что тестирование начнут весной или в начале лета нынешнего года.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в рамках этой ОКР уже ведутся госиспытания образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Некоторые из них специально предназначены для действий в арктическом регионе. Завершить их планируется в 2021 году.

Первые изображения новейшей самоходки «Мальва» появились в 2019 году. На форуме «Армия-2020» она была представлена в закрытой для публики зоне экспозиции. Новинка оснащена 152-миллиметровым орудием 2А64. Такое же используется сегодня на гусеничных артустановках «Мста-С». Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

Мобильность «Мальве» обеспечит вездеходное шасси Брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8. Открытая установка гаубицы без дополнительной бронезащиты или башни позволила облегчить машину. С боекомплектом в 30 снарядов ее вес составляет 32 т. Это на четверть легче гусеничной «Мста-С» с таким же орудием.

— Переход на колесную технику — современный тренд, — рассказал «Известиям» военный историк Алексей Хлопотов. — Артиллерия получает повышение мобильности и увеличение ресурса. Гусеничная техника стоит значительно дороже, а ресурс у нее меньше.

Сегодня в армиях мира появилось много подобных систем. Свои колесные гаубицы есть у Франции, Швеции и других стран. Наши разработчики сейчас идут по тому же пути.

— Новая колесная гаубица, безусловно, будет интересна на мировом рынке вооружений, — пояснил «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. — Ежегодно в мире, включая страны Африки и Азии, покупают несколько десятков подобных систем. В экспортном портфеле России такой самоходки не хватает. Сейчас мы серийно производим только «Мста-С» на гусеничном шасси. Не всем она интересна, а более легких образцов у нас пока не было.

По мнению эксперта, колесные артиллерийские системы могут использоваться где угодно. С учетом того что «Мальва» испытывается в разных климатических условиях при различных температурах, ограничений на ее эксплуатацию практически не будет.

Артиллерийский букет

Известны еще несколько образцов артустановок, разрабатываемых сейчас в рамках той же опытно-конструкторской работы «Набросок» в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Их создание по контракту с военным ведомством стартовало в 2015 году. Все новинки получили названия цветов, продолжая советскую традицию обозначений самоходных орудий.

Самая необычная из них — проект 2С39 «Магнолия» — предназначена для действий в условиях Крайнего Севера. Башню 120-мм пушки «Вена» смонтировали на мощном двухзвенном арктическом вездеходе ДТ-30МП «Витязь». В результате гусеничная боевая машина может плавать, передвигаться по болотам и льдам.

Боезапас «Магнолии» достигает 80 снарядов и мин. С ними орудие может вести огонь как прямой наводкой, так и по-минометному на дальность до 10 км. При этом возможно и применение корректируемых 120-мм боеприпасов.

Другой проект, находящийся на финальной стадии создания, — 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс». Базой для него стало шестиосное шасси грузовых автомобилей Урал-4320 «Мотовоз-М». Ключевой особенностью заявлена высокая автоматизация. Установка может быстро прибыть на позицию, подготовиться к стрельбе и стремительно переместиться после выполнения задачи.

Еще одним представителем нового семейства будет 82-миллиметровый автоматический миномет 2С41 «Дрок», смонтированный на бронированном шасси «Тайфун ВДВ» К-4386 разработки КамАЗа. Такими планируется оснастить минометные батареи в батальонах десантников и горных стрелков. Машину весом 14 т можно не только перевозить самолетами военно-транспортной авиации, но и десантировать с парашютом.

С гусениц на колеса

За рубежом самоходные артиллерийские установки на колесном шасси разработаны и приняты на вооружение в нескольких ведущих армиях мира. В Израиле это ATMOS 2000, во Франции — CAESAR, в Швеции — Archer. Свои образцы созданы в Китае и нескольких государствах Восточной Европы. Несколько сотен крупнокалиберных колесных гаубиц Dana чехословацкой разработки ранее уже состояли на вооружении стран Варшавского договора. Испытывались они и в СССР, но на вооружение не были приняты.

— В советское время несколько раз разрабатывали варианты размещения самоходной артиллерии на колесном шасси, но дальше отдельных экспериментальных образцов дело не пошло, — рассказал «Известиям» Алексей Хлопотов.

Тогда господствовала концепция, что самоходная артиллерия должна сопровождать танки и обладать сравнимой с ними проходимостью — быть способной преодолевать грязь, пересеченную местность. Сегодня боевые действия на такой местности практически не ведутся. В Европе большая развитая дорожная сеть. На южных направлениях много грунтовых дорог, каменистого грунта, степей, где колесная техника неплохо себя чувствует, пояснил эксперт.

Сейчас в нижегородском «Буревестнике» ведутся испытания еще одной колесной гаубицы. В таком варианте была представлена перспективная САО «Коалиция-СВ», гусеничные образцы которой в прошлом году поступили в войска для опытной эксплуатации. Ее бронированную башню со 152-мм орудием смонтировали на четырехосный грузовик КамАЗ-6550. Заявляется, что по характеристикам стрельбы она не будет уступать своей предшественнице.