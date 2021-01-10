Названа возможная причина пожара в доме престарелых, передает телеканал «Известия». В здании могли нарушить правила эксплуатации печи в бане. Версию выдвинули в региональном МЧС. Были установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых. В огне погибли семь человек, один пострадавший в больнице. Огонь возник в бане рядом с домом. Соседи пытались помочь с эвакуацией пожилых людей. Владелица дома престарелых в Тюменской области задержана. Пансионат, где произошёл пожар, не имел регистрации. Ситуацию взял под контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. За расследованием следит полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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