Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете в Оберхофе

Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом 10 января сообщил «Спорт-Экспресс».

В составе российской команды бежали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Второе место заняла команда Норвегии, уступившая россиянам 0,7 секунды на финише.

Третьими пришли французы, проигравшие более 12 секунд.

Очередной этап Кубка мира в Оберхофе стартовал 8 января. Своей победой россияне прервали бесподиумную серию, которая составляла 39 гонок.

9 января сообщалось, что российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Италии. Накануне Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем.