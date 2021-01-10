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Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете в Оберхофе
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Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете в Оберхофе

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Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом 10 января сообщил «Спорт-Экспресс».

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В составе российской команды бежали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Второе место заняла команда Норвегии, уступившая россиянам 0,7 секунды на финише.

Третьими пришли французы, проигравшие более 12 секунд.

Очередной этап Кубка мира в Оберхофе стартовал 8 января. Своей победой россияне прервали бесподиумную серию, которая составляла 39 гонок.

9 января сообщалось, что российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Италии. Накануне Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем.

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