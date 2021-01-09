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Россиянин Ретивых завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Италии.

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Первым финишировал швед Оскар Свенссон, который показал время 3 минуты 19,83 секунды. Отставание Ретивых составило 0,24 секунды. Третье место у россиянина Александра Большунова (+0,32). Артем Мальцев занял шестое место (+3,15), отмечает «Спорт-Экспресс» 9 января.

8 января сообщалось, что Большунов в пятницу одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски». Таким образом, россиянин одержал пять побед подряд.

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