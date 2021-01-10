В МЧС заявили об увеличении числа погибших при пожарах в больницах

Количество пожаров в российских больницах в 2020 году сократилось по сравнению с 2019-м, при этом число погибших увеличилось, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«В России по итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек», — отметил он.

По словам Еникеева, в половине случаев причиной возгораний стал аварийный режим работы электросетей и электрооборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. Почти треть (30%) случаев связана с неосторожным обращением с огнем, еще 8% пожаров возникли из-за поджогов.

Директор департамента пояснил, что определенную нагрузку создала ситуация с заполнением больничных учреждений.

3 декабря два человека погибли при пожаре в реконструируемом административном корпусе Городской клинической больницы № 63 в центре Москвы. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.