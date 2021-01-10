Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушение в Индонезии Boeing

Индонезийские спасатели извлекли обломки из Яванского моря на месте крушения пассажирского Boeing 737-524, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица страны.

Ранее в этот день стало известно об обнаружении останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

Министр транспорта Буди Карья Сумади сообщил журналистам, что власти начали массированные поисковые работы после того, как гидроакустическое оборудование определило возможное место крушения.

«Части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг. В ближайшее время всё это будет доставлено на берег», — цитирует издание представителя ВМС.

Как уточняет Kompas TV, спасатели обнаружили обломки фюзеляжа, электропроводку и шасси.

В свою очередь, официальный представитель полиции Джакарты Юсри Юнус подтвердил журналистам, что правоохранителям уже доставили найденные фрагменты тел погибших.

«Сегодня утром мы получили две сумки: одну с вещами пассажиров, а другую с частями тела», — приводит его слова Gulf News.

Boeing 737-524 пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находилось 65 человек. Согласно данным авиакомпании, в самолете было 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.