В раде предположили вакцинирование Зеленского российским препаратом

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог привиться российской вакциной от коронавируса.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Кива назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции самой эффективной на сегодняшний день. При этом депутат не уточнил, о каком из трех препаратов, разработанных в России, идет речь.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer.

По его словам, прививку, в частности, сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

30 декабря пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что киевские власти заключили контракт о поставке 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

На следующий день украинцы разместили на сайте украинского лидера петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться.