На Украине заявили о тайной вакцинации чиновников

Украинские политики начали тайную вакцинацию от коронавируса. Об этом 5 января заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в своем блоге для портала «Обозреватель».

«Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через «Зал официальных делегаций», прикрываясь паспортом какого-то депутата», — написал он.

По его словам, вакцинировались премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, а также несколько народных депутатов.

В частности, Радуцкий на протяжении последней недели неоднократно посещал клинику пластической хирургии и косметологии, где, предположительно, получил дозу вакцины. За два этапа вакцинирования политики отдали $2,5 тыс., утверждает Бродский.

2 января глава политсовета фракции Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ведомстве ответили, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

30 декабря пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что киевские власти заключили контракт о поставке 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

На следующий день украинцы разместили на сайте украинского лидера петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.