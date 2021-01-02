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В минздраве Украины ответили на призыв о регистрации вакцины «Спутник V»

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В украинском минздраве ответили на призыв зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса. По словам замглавы ведомства и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

«Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — написал Ляшко в Facebook.

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Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Согласно протоколу фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», ее эффективность составила 91,4%.

31 декабря украинцы разместили на сайте президента Владимира Зеленского петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.

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