В минздраве Украины ответили на призыв о регистрации вакцины «Спутник V»

В украинском минздраве ответили на призыв зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса. По словам замглавы ведомства и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

«Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — написал Ляшко в Facebook.

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Согласно протоколу фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», ее эффективность составила 91,4%.

31 декабря украинцы разместили на сайте президента Владимира Зеленского петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.