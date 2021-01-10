Пенс посетит инаугурацию Байдена

Действующий вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 10 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации демократа. В этот же день Байден объявил об участии Пенса в церемонии.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. За день до этого во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, также впоследствии скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.