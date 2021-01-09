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Клинтон пошутила над блокировкой аккаунта Трампа в Twitter

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «потроллила» действующего президента США Дональда Трампа, чей аккаунт в Twitter был заблокирован.

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Клинтон репостнула свой же твит от 2016 года, в котором призвала Трампа удалить аккаунт. При этом она сопроводила запись галочкой, как выполненное задание.

В ходе президентской гонки 2016 года твит Клинтон стал одним из самых популярных и за несколько часов набрал более 270 тыс. репостов.

8 января администрация Twitter сообщала, что аккаунт Трампа в соцсети навсегда заблокирован. Причиной такого решения названа вероятность того, что американский лидер может начать подстрекать своих сторонников к беспорядкам. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В этот же день был заморожен аккаунт избирательного штаба Трампа из-за публикации его заявления, в котором президент подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Кроме того, заблокирован был французский депутат, в аккаунте которого появились записи якобы от имени Трампа.

На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал такие действия попыткой элиты заблокировать «политически неугодный» контент.

Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января во время штурма Капитолия сторонниками президента.

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