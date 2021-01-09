Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге задержан в Сочи

Правоохранители задержали в Сочи мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в субботу, 9 января, в сообщении на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Петербурга совместно с оперативниками из города Сочи подозреваемый в разбойном нападении на банк в Санкт-Петербурге был задержан», — говорится в сообщении. В совершении разбоя подозревается 30-летний уроженец Хабаровского края.

Мужчину этапировали в Петербург, где с ним проведут процессуальные действия.

4 января в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил отделение Сбербанка на Сенной площади, дом 5. Мужчина был в цветной маске и угрожал кассиру пистолетом.

«После того как кассир передала денежные средства в сумме 1 180 480 рублей, неизвестный с места происшествия скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — рассказали в полиции.