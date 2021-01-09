Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Twitter заблокировал аккаунт притворившегося Трампом французского депутата
Мир
Взрыв оставил без газа более 10 сел Полтавской области Украины
Общество
Задержана владелица сгоревшего под Тюменью нелегального дома престарелых
Мир
Репортер The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
В США увидели в штурме Капитолия черты предгитлеровской эпохи
Общество
Умер российский физик-теоретик Элиашберг
Мир
Мнение посла Польши о Бандере вызвало злость украинских националистов
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании превысило 3 млн
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением Boeing

Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге задержан в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители задержали в Сочи мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в субботу, 9 января, в сообщении на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Краденое солнце: испортят ли квартирные воры майские праздники
Эксперты рассказали, как защититься от домушников

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Петербурга совместно с оперативниками из города Сочи подозреваемый в разбойном нападении на банк в Санкт-Петербурге был задержан», — говорится в сообщении. В совершении разбоя подозревается 30-летний уроженец Хабаровского края.

Мужчину этапировали в Петербург, где с ним проведут процессуальные действия.

4 января в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил отделение Сбербанка на Сенной площади, дом 5. Мужчина был в цветной маске и угрожал кассиру пистолетом.

«После того как кассир передала денежные средства в сумме 1 180 480 рублей, неизвестный с места происшествия скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — рассказали в полиции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020