Прямой эфир
Экономика
Курс биткоина обрушился на торгах 4 января
Мир
Спецслужбы Польши пресекли подготовку теракта против мусульман
Мир
Бишкек возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев COVID-19
Общество
Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19
Политика
Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области
Общество
Путин поручил изучить вопрос о выдаче сертификатов о вакцинации
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

В Санкт-Петербурге ограбили отделение Сбербанка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил отделение Сбербанка на Сенной площади, 5. Об этом сообщают в понедельник, 4 января, источники «Известий».

Мужчина был в цветной маске и угрожал кассиру пистолетом.

По предварительным данным, он унес с собой от $7 тыс. до $8 тыс. и 500 тыс. рублей.

В июле в Санкт-Петербурге вооруженный мужчина также ограбил отделение Сбербанка, забрав из кассы деньги в размере 1 млн рублей. Инцидент произошел в отделении банка на Большом проспекте.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020