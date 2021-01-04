В Санкт-Петербурге ограбили отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил отделение Сбербанка на Сенной площади, 5. Об этом сообщают в понедельник, 4 января, источники «Известий».

Мужчина был в цветной маске и угрожал кассиру пистолетом.

По предварительным данным, он унес с собой от $7 тыс. до $8 тыс. и 500 тыс. рублей.

В июле в Санкт-Петербурге вооруженный мужчина также ограбил отделение Сбербанка, забрав из кассы деньги в размере 1 млн рублей. Инцидент произошел в отделении банка на Большом проспекте.