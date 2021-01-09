Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании превысило 3 млн

Великобритания стала пятой страной в мире, где число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн человек. Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 80 тыс. человек, отмечает 9 января британский портал Metro.

Страна находится на пятом месте по числу заболевших после США, Индии, Бразилии и России. В субботу медики зафиксировали еще 59 937 новых случаев инфекции за сутки. Всего в Соединенном Королевстве зарегистрировано 3 017 409 случаев коронавируса. Таким образом, прирост за последние пару недель составил 22%.

Ранее в этот день стало известно, что королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от COVID-19.

Накануне в Великобритании за сутки зафиксировали рекордные 68 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 1,3 тыс. смертей пациентов. В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в мегаполисе в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19. По словам премьера Бориса Джонсона, больницы королевства максимально загружены.