Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Архангельском
Общество
Врач дал советы по снижению риска травм во время занятий спортом зимой
Мир
Акции Twitter на торгах упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Общество
Мишустин утвердил объем финансирования программ научных исследований
Мир
Посольство России уточнило данные о россиянах на борту самолета Sriwijaya Air
Общество
Первый вице-губернатор ХМАО Бухтин скончался от последствий COVID-19
Общество
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована c COVID-19
Происшествия
Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены
Мир
Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air

Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в субботу, 9 января, объявил о крушении пассажирского самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air.

Честь командира: капитан Ан-24 спас пассажиров ценой собственной жизни
После отказа двигателя командир принял верное решение о возвращении в аэропорт вылета

«Да, [крушение произошло] недалеко от острова Лаки», ― сказал он порталу Delik.

Также министр добавил, что ведомство проведет пресс-конференцию, на которой будет оглашена информация о катастрофе.

Boeing 737 пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

Позднее агентство Xinhua со ссылкой на источники сообщило, что Boeing 737-500, упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В свою очередь, портал Delik проинформировал, что крушение произошло в Яванском море в районе острова Лаки.

Также в Сети появился список пассажиров воздушного судна. Согласно документу, на его борту находилось 62 человека. Также было опубликовано видео спасательной операции, которая организованна на месте предполагаемого крушения самолета.

Российское посольство сообщило, что по предварительным данным россиян на борту не было. Власти Индонезии уточняют информацию об иностранцах, которые могли находиться в самолете.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020