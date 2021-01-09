Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в субботу, 9 января, объявил о крушении пассажирского самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air.

«Да, [крушение произошло] недалеко от острова Лаки», ― сказал он порталу Delik.

Также министр добавил, что ведомство проведет пресс-конференцию, на которой будет оглашена информация о катастрофе.

Boeing 737 пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

Позднее агентство Xinhua со ссылкой на источники сообщило, что Boeing 737-500, упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В свою очередь, портал Delik проинформировал, что крушение произошло в Яванском море в районе острова Лаки.

Также в Сети появился список пассажиров воздушного судна. Согласно документу, на его борту находилось 62 человека. Также было опубликовано видео спасательной операции, которая организованна на месте предполагаемого крушения самолета.

Российское посольство сообщило, что по предварительным данным россиян на борту не было. Власти Индонезии уточняют информацию об иностранцах, которые могли находиться в самолете.