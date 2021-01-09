Посольство России уточнило данные о россиянах на борту самолета Sriwijaya Air

По предварительным данным, россиян на борту самолета Sriwijaya Air, разбившегося в Индонезии, не было. Об этом сообщили в субботу, 9 января, в посольстве России в Джакарте.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

О пропаже с радаров пассажирского самолета Boeing 737-500, выполнявшего рейс по маршруту Джакарта–Понтианак, сообщалось ранее в этот же день. Позднее стало известно, что лайнер упал в Яванское море близ столицы Индонезии.

Как сообщал CNN Indonesia, в предполагаемом месте крушения жители острова Ланканг обнаружили останки тел и обломки фюзеляжа.

Согласно данным специализированного портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, в том числе семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа. Однако точное количество пассажиров уточняется. Сообщается, что лайнер пропал с радаров через пять минут после взлета. При этом за минуту до исчезновения самолет резко потерял высоту с 3,3 тыс. м до 2,3 тыс. м.

В Сети позднее было опубликовано видео спасательной операции, которая организована на месте предполагаемого крушения самолета.

Как уточнял телеканалу РЕН ТВ пресс-секретарь российского дипведомства Денис Тетюшин, направление, по которому следовал самолет, популярно среди граждан России.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади официально объявил о крушении самолета Boeing 737-500.