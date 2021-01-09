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Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air

Самолет Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты

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Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, пропавший с радаров после вылета из Джакарты, упал в Яванское море близ столицы Индонезии. Об этом в субботу, 9 января, сообщил портал Detik.

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Отмечается, что крушение произошло в районе острова Лаки. По словам представителя местных властей, информация о падении в море воздушного судна поступила около 14:30 по местному времени (10:30 мск).

О пропаже с радаров пассажирского самолета через несколько минут после вылета из Джакарты стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, был город Понтианак.

Позднее агентство Xinhua со ссылкой на источники сообщило, что Boeing 737-500 упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел.

Также в Сети появился список пассажиров воздушного судна. Согласно документу, на его борту находились 62 человека. Также было опубликовано видео спасательной операции, которая организована на месте предполагаемого крушения самолета.

Как рассказал пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин, информации о возможном нахождении граждан России на борту этого пассажирского самолета пока нет. Он добавил, что был сделан официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии.

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