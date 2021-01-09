Создатель бренда Natura Siberica не собирался передавать наследство детям

Создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников незадолго до кончины рассказал, как бы распорядился своим наследством.

По словам бизнесмена, он не стал бы передавать состояние детям.

«Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?» — заявил Трубников в беседе с изданием Forbes.

Он добавил, что его дети в состоянии самостоятельно обеспечить себя и заработать деньги на жизнь.

Сам Трубников признался, что для него деньги никогда не являлись самым важным в жизни. Кроме того, он заявил, что никогда не планировал прибыль, а просто занимался любимым делом.

Накануне, 8 января, стало известно, что Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни. Он умер в своем доме, причины смерти пока неизвестны.

Андрей Трубников основал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, шесть лет спустя стали выходить товары под маркой Natura Siberica , в 2012-м появилась одноименная розничная сеть, которая в настоящее время насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

По данным отчетности производителя, его совокупная выручка в 2019 году составила 14 млрд рублей.



Компании принадлежат Трубникову и членам его семьи.