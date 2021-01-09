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Создатель бренда Natura Siberica не собирался передавать наследство детям

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Создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников незадолго до кончины рассказал, как бы распорядился своим наследством.

По словам бизнесмена, он не стал бы передавать состояние детям.

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«Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?» — заявил Трубников в беседе с изданием Forbes.

Он добавил, что его дети в состоянии самостоятельно обеспечить себя и заработать деньги на жизнь.

Сам Трубников признался, что для него деньги никогда не являлись самым важным в жизни. Кроме того, он заявил, что никогда не планировал прибыль, а просто занимался любимым делом.

Накануне, 8 января, стало известно, что Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни. Он умер в своем доме, причины смерти пока неизвестны.

Андрей Трубников основал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, шесть лет спустя стали выходить товары под маркой Natura Siberica , в 2012-м появилась одноименная розничная сеть, которая в настоящее время насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

По данным отчетности производителя, его совокупная выручка в 2019 году составила 14 млрд рублей.

Компании принадлежат Трубникову и членам его семьи.

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