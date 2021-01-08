Умер создатель бренда Natura Siberica Андрей Трубников

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников скончался на 61 году жизни, передает РБК 8 января со ссылкой на его пресс-секретаря.

Информация о причинах смерти бизнесмена не уточняется.

Андрей Трубников основал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, шесть лет спустя стали выходить товары под маркой Natura Siberica , в 2012-м появилась одноименная розничная сеть, которая в настоящее время насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

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