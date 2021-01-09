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В районе Приморья ввели режим ЧС после пожара в единственной школе

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Красноармейском районе Приморья, где в селе Глубинное сгорела единственная школа, сообщает 9 января правительство региона в своем Telegram-канале.

«В Красноармейском [районе] ввели режим ЧС муниципального характера. Напомним, ночью на 8 января в селе Глубинное сгорела школа», — сказано в тексте.

В ночь на пятницу в селе Глубинное сгорела единственная школа №14, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 3,2 тыс. кв. м. В здании также располагался детский сад №18.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание, но здание осталось непригодным для использования. В нем обучались около 70 школьников, при этом ближайшее учебное заведение находится в 60 км. Дети переводятся на дистанционное обучение.

Накануне стало известно о пожаре на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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