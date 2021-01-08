Пожару на мебельной фабрике в Подмосковье присвоили третий ранг сложности

Пожару на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы был присвоен третий ранг сложности из пяти . Об этом в пятницу, 8 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как рассказала сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по региону Александра Рыбалко, в настоящее время на месте работают 78 человек и 23 единицы техники, в том числе 32 сотрудника МЧС и девять единиц техники ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что площадь возгорания на мебельной фабрике выросла до 8 тыс. кв. м.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:30 мск. По данным телеканала, на территории фабрики загорелся ангар.