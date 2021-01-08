В Подмосковье начался пожар на мебельной фабрике

Пожар произошел в подмосковном поселке станции Бронницы на территории мебельной фабрики, передает 8 января телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, площадь возгорания достигает 3 тыс. кв. м. Огонь охватил ангар на территории фабрики.

Как сообщает региональное управление МЧС, к ликвидации пожара привлечены 11 человек и три единицы спецтехники.

Данные о пострадавших не сообщаются. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

6 января в Москве два человека погибли в результате пожара в автосервисе на востоке города. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:56 мск. В 18:05 пожар потушили на площади 120 кв. м.