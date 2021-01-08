Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еще четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после беспорядков
Общество
В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах
Наука
Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике
Мир
Полиция Капитолия опровергла смерть пострадавшего в беспорядках офицера
Мир
Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer
Мир
Демократы в конгрессе потребовали ответа Пенса по отставке Трампа
Мир
В Шанхае объявили «оранжевый» уровень опасности из-за экстремальных холодов
Мир
Царнаев потребовал от властей США $250 тыс. из-за условий содержания в тюрьме
Мир
Помпео и Мнучин обсуждали применение 25-й поправки в отношении Трампа

В Подмосковье начался пожар на мебельной фабрике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в подмосковном поселке станции Бронницы на территории мебельной фабрики, передает 8 января телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, площадь возгорания достигает 3 тыс. кв. м. Огонь охватил ангар на территории фабрики.

Как сообщает региональное управление МЧС, к ликвидации пожара привлечены 11 человек и три единицы спецтехники.

Данные о пострадавших не сообщаются. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

6 января в Москве два человека погибли в результате пожара в автосервисе на востоке города. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:56 мск. В 18:05 пожар потушили на площади 120 кв. м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020