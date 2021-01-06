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Два человека погибли в результате пожара в автосервисе в Москве

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Два человека стали жертвами пожара на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице в среду, 6 января.

«К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека», — отмечают в ведомстве.

Сообщение о возгорании по адресу: Рассветная аллея, 5а поступило спасателям в 15:56 мск. Оно произошло в одноэтажном строении. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что огонь охватил здание автосервиса.

В 18:05 пожар потушили на площади 120 кв. м.

По данным телеканала, во время тушения огня в здании произошло обрушение на площади «в 50 квадратов».

РЕН ТВ опубликовал ролик, на котором видно, как от одноэтажной постройки идет черный дым. Причины ЧП пока неизвестны. На другом видео можно разглядеть, как пожарные тушат возгорание.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах писали, что при пожаре в жилом доме в Выборгском районе в Санкт-Петербурге погибли девушка и пожилой мужчина. В одноэтажном доме горели обстановка и кровля на площади 120 кв. м. К тушению огня привлекли 14 спасателей и три единицы техники. О причинах возгорания также не сообщается.

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