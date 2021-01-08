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В школе в Приморском крае произошел пожар на площади 3,2 тыс. кв. м

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В Приморском крае спасатели ликвидировали пожар в школе, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в пятницу, 8 января.

Огонь вспыхнул в школе на улице Коммунальная в селе Глубинное. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось по второму этажу и крыше здания, общая площадь пожара составила 3,2 тыс. кв. м. Пострадавших нет, в настоящее время продолжаются каникулы.

Отмечается, что на тушении были задействованы 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Телеканала РЕН ТВ уточняет, что сгоревшая школа — единственная в селе. После пожара здание осталось непригодным для обучения детей. В школе обучались 70 человек, при этом ближайшее учебное заведение находится в 60 км. В настоящее время власти решают вопрос с дальнейшим обучением детей. Возможно, после каникул учеба продолжится в приспособленных для этого помещениях, например, в клубе.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на западе Москвы произошел пожар, погибли четыре человека. Загорелась квартира на седьмом этаже.

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