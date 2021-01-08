Прокуратура начала проверку по факту пожара на подмосковной фабрике

Прокуратура Московской области инициировала проверку в связи с крупным пожаром, произошедшем на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы. Об этом в пятницу, 8 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области поручила Раменской городской прокуратуре проведение проверки по факту пожара. Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль», — уточнили в надзорном органе.

Ранее в этот день стало известно, что возгоранию на фабрике в Московской области был присвоен третий ранг сложности из пяти.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:30 мск. По данным телеканала РЕН ТВ, на территории фабрики загорелся ангар. Пожар удалось локализовать.