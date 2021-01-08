Пожар на мебельной фабрике в Подмосковье локализован

Пожар на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы был локализован на площади 8 тыс. кв. м. Об этом сообщили «Известиям» в пятницу, 8 января.

В настоящее время на месте происшествия работает пожарный поезд.

Ранее в этот день стало известно, что возгоранию на фабрике в Московской области был присвоен третий ранг сложности из пяти.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:30 мск. По данным телеканала РЕН ТВ, на территории фабрики загорелся ангар.