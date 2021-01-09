Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Под лавину в Норильске попала семья известного бизнесмена
Интернет
Трамп раскритиковал блокировку своего аккаунта в Twitter
Мир
Пелоси дала указание комитету палаты представителей приготовиться к началу импичмента
Политика
Пушков спрогнозировал новую доктрину внешней политики США
Общество
Вильфанд рассказал о надвигающемся на ряд регионов арктическом воздухе
Интернет
Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на постоянной основе
Мир
Стали известны подробности о задержанной в США русскоговорящей женщине
Мир
Байден заявил о неспособности Трампа исполнять обязанности президента
Мир
Байден намерен потратить «триллионы» на поддержку экономики США

Юрист перечислил случаи для штрафов за выращивание картофеля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, в каких случаях посадка картофеля может быть административно-наказуемым деянием.

В добром здравии: как сельское хозяйство России пережило эпидемию
Минувший год для российского АПК оказался на редкость успешным, но состояние отрасли еще далеко от идеала

По словам эксперта, оштрафовать могут только в том случае, если человек выращивает корнеплод для дальнейшей продажи торговым сетям или гражданам из «нелегальных» семян. В таком случае нарушителю придется заплатить за несоблюдение требований не более 500 рублей.

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — цитирует Редина «Прайм» в субботу, 9 января.

Таким образом, если человек высаживает картофель для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, то он не совершает ничего противозаконного.

5 января сообщалось, что Генпрокуратура России организовала мониторинг цен на продукты, благодаря которому пресекла попытки их роста с начала пандемии.

Благодаря мониторингу удалось добиться снижения цен на продовольствие и предупредить их необоснованный рост в Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020