Юрист перечислил случаи для штрафов за выращивание картофеля

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, в каких случаях посадка картофеля может быть административно-наказуемым деянием.

По словам эксперта, оштрафовать могут только в том случае, если человек выращивает корнеплод для дальнейшей продажи торговым сетям или гражданам из «нелегальных» семян. В таком случае нарушителю придется заплатить за несоблюдение требований не более 500 рублей.

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — цитирует Редина «Прайм» в субботу, 9 января.

Таким образом, если человек высаживает картофель для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, то он не совершает ничего противозаконного.

5 января сообщалось, что Генпрокуратура России организовала мониторинг цен на продукты, благодаря которому пресекла попытки их роста с начала пандемии.

Благодаря мониторингу удалось добиться снижения цен на продовольствие и предупредить их необоснованный рост в Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах.