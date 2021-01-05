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Генпрокуратура РФ рассказала о попытках повышения цен на продукты

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Генеральная прокуратура России организовала мониторинг цен на продукты, благодаря которому пресекла попытки их роста с начала пандемии. Об этом во вторник, 5 января, ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

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Там отметили, что в условиях пандемии коронавируса для защиты прав граждан прокуратура активнее работала с сообщениями о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары.

Благодаря мониторингу удалось добиться снижения цен на продовольствие и предупредить их необоснованный рост в Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах.

В первом полугодии 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений в этой сфере.

«К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений», — приводит агентство сообщение ГП РФ.

30 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о стабильной ситуации с продовольствием в России. Он отметил, что уже есть результаты в вопросе снижения цен на определенные продукты. Он напомнил, что по договоренностям с торговыми сетями предельная цена на масло в рознице должна составлять 110 рублей, а на сахар — 46 рублей. По его словам, в целом эти условия по стране соблюдаются. В то же время каждый регион имеет право формировать определенные надбавки с учетом логистических затрат.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство РФ получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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