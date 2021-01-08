На месте схода лавины под Норильском найдены два человека

Двух человек обнаружили живыми после схода лавины на курорте «Гора отдельная» в Норильске. Об этом 8 января сообщил источник «Известий».

Сообщается, что два человека сумели себя откопать из-под снега. В настоящий момент продолжаются поиски семьи из четырех человек.

Ранее в пятницу на горнолыжной базе «Гора отдельная» в пригороде Норильска сошла лавина, которая накрыла пять домиков.

Сообщалось о четырех людях, пропавших без вести, в том числе о двух детях. На месте происшествия работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, состоящие из 50 человек и трех единиц техники.