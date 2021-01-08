Депутат рады предрек разграбление Украины из-за ситуации в США

Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украина будет разграблена. Такую позицию в пятницу, 8 января, высказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его убеждению, ситуация в США стала результатом потери доверия со стороны избирателей к действующему президенту США Дональду Трампу. Депутат указал, что угрозы пошатнуть позиции доллара на мировом финансовом рынке настроили многих против американского лидера, вследствие чего его предали «и генеральный прокурор, и Верховный суд, и даже вице-президент с соратниками-республиканцами».

Кузьмин уверен, что исход президентских выборов в США решили деньги.

«Деньги для них сегодня — смысл жизни, центр существования вселенной и основная мотивация для предателей. Для нас это означает лишь то, что Украину будут грабить. Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи. Грабить с еще большей силой и цинизмом», — написал украинский политик, добавив, что Украина станет площадкой для отмывания украденных денег, а ее население превратится в бесправных рабов.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов. Всего в ходе протестов по различным причинам погибли четыре человека, задержаны 68. Также во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Подтверждением, по его словам, являются прошедшие в городе беспорядки и штурм Капитолия.