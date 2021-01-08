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Генпрокуратура заявила о ликвидации всплеска фейков о COVID-19 в России

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В российском интернете наблюдается сокращение недостоверных сообщений о ситуации с коронавирусной инфекцией в сравнении с состоянием на начало пандемии. Об этом в пятницу, 8 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

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«В настоящее время фейки, связанные с коронавирусом, направляются на блокировку не часто, что может свидетельствовать о приобретенных населением знаниях относительно происхождения данной инфекции, способах ее профилактики и лечения, а также о принимаемых органами власти мерах», — указали в надзорном органе.

По его данным, наиболее активное распространение фейков о коронавирусе пришлось на март, апрель и май 2020 года, к лету эта тенденция пошла на спад.

Наиболее часто Генпрокуратура блокировала сюжеты «о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо с целью организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни».

В последнее время в поле зрения надзорного органа также попадали видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются конспирологические теории, связанные с распространением COVID-19.

Кроме того, под блокировку попали сайты по продаже поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам. Мошенники также создавали интернет-ресурсы для незаконного взыскания штрафов за нарушение домашнего режима.

В целом 2020 год стал рекордным по выявленным фейкам в Сети. В надзорном органе данный факт связывают с ситуацией вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 30 ноября 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Роскомнадзор направлено свыше 300 требований об ограничении доступа к распространяемой с нарушением закона информации в сети Интернет, из которых 140 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции и связанной с ее распространением ситуацией», — отметили в Генпрокуратуре.

При этом за в 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования, из них лишь 12 касались фейковой информации.

За 2020 год федеральная служба на основании требований Генпрокуратуры приняла меры к более 1670 сайтам, распространяющим фейки. К более 570 из этих сайтов ограничили доступ.

По данным МВД России, с начала года в стране возбудили 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, приведшей к тяжким последствиям. В зависимости от тяжести последствий фейка предусматривается наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех или пяти лет.

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