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Полицейский из Иркутской области спас семью из горящего дома

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Полицейский из Иркутской области спас семью из пожара, передает телеканал «Известия».

Эдуард Гергенов по дороге на работу заметил горящий дом. О помощи стража порядка попросила пожилая женщина. Внутри коттеджа остались ее дочь и две внучки. Одной из девочек — всего восемь лет.

— Я не раздумывая взял шапку, закрыл себе рот, дыхательные пути, забежал в дом. Они стояли у входа и не могли выйти, — рассказал Гергенов.

Сержант эвакуировал жильцов, никто из них не пострадал. Через время прибыли спасатели и потушили огонь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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