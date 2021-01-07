Пенс намерен посетить инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает в четверг, 7 января, Politico со ссылкой на источники, близкие к политику.

Они рассказали, что Пенс, вероятно, появится на мероприятии 20 января в знак поддержки мирной передачи власти. Отмечается, что к данному решению он пришел после того, как действующий президент Дональд Трамп публично раскритиковал его за отказ противостоять сертификации итогов голосования.

«Несколько дней назад это было гораздо более трудное решение, но теперь менее трудное», — рассказал один из собеседников издания.

Накануне Трамп призвал Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента США. Исключить голоса выборщиков вице-президент отказался, назвав свою роль как председателя заседания церемониальной.

В этот же день заседание было прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Властям Вашингтона пришлось ввести коммендантский час из-за протестов, а Пентагон разрешил задействовать Нацгвардию для обеспечения безопасности в здании Капитолия.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли 4 человека, задержаны были не менее 50. В ходе столкновений несколько десятков полицейских получили травмы