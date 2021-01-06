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Пенс ответил на призыв Трампа пересмотреть итоги выборов

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Фото: Global Look Press/White House
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Вице-президент США Майк Пенс, которого американский лидер Дональд Трамп просил не допустить утверждения итогов выборов в конгрессе заявил, что разделяет обеспокоенность миллионов граждан относительно честности выборов. Об этом он сказал в среду, 6 января.

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Тем не менее исключить голоса выборщиков Пенс отказался, назвав свою роль как председателя заседания церемониальной, передает CNN.

«Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет», — отметил вице-президент Штатов.

По его мнению, голоса выборщиков могут стать предметом обсуждения в конгрессе, однако вице-президент не может принимать решения об их опровержении.

«Некоторые считают, что как вице-президент я должен иметь возможность принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке. Другие считают, что голоса выборщиков никогда не должны оспариваться на общей сессии конгресса. После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным», — уточнил Пенс.

При этом он пообещал, что конгресс заслушает возражения против утверждения итогов выборов.

Ранее в этот же день Трамп написал в Twitter о том, что у Пенса есть полномочия для того, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, «которые были избраны мошенническим образом». Он призвал вице-президента проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента США.

28 декабря Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Вечером 6 января возражения были высказаны и конгресс приступил к их обсуждению. Ранее аналогичные прецеденты фиксировались только в 1969 и 2005 годах. При этом обсуждение никак не повлияло на итоги выборов.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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