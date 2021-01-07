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Начальник ГРУ рассказал о самом сложном «да» из-за визита Путина в Дамаск

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Самым сложным «да» в жизни начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова была готовность гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе 2020 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» в четверг, 7 января.

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«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это всё консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и Федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», — сказал Костюков.

По его словам, круг людей, которые участвовали в операции, был предельно узким и все отнеслись к задаче максимально ответственно.

«У нас не было права на ошибку, не то что на ошибку, а на малейший сбой», — сказал начальник ГРУ.

Путин посетил Дамаск 7 января прошлого года. Из аэропорта он направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский коллега Башар Асад. После переговоров российский лидер посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале сирийской столицы.

Российский президент тогда заявлял, что совместные усилия двух государств позволяют ликвидировать самых опасных главарей террористических организаций.

Спустя ровно год, 7 января 2021-го, Путин в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» рассказал, что прошлогодний визит в Дамаск не был внезапным для Асада. Между лидерами двух стран была договоренность о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента России.

В этом же фильме глава российского Минобороны Сергей Шойгу отметил, что подготовка визита Путина в столицу Сирии может служить «хорошим пособием» по организации работы всех служб. Он также назвал ее «триллером похлеще любого и голливудского, и любого другого».

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