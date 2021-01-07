Путин и Асад договорились не разглашать детали прошлогоднего визита в Сирию

Прошлогодний визит в Дамаск президента России Владимира Путина не был внезапным для его сирийского коллеги Башара Асада, но между ними была договоренность о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия российского лидера.

«Ну для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено», — сказал Путин в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1» в четверг, 7 января.

По словам Путина, сирийский лидер приглашал его. Он добавил, что они с Асадом «очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч».

«Но мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения, она не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь», — сказал российский президент.

По его словам, такая договоренность была достигнута из-за «необходимости обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск».

7 января 2020 года Путин и Асад встретились в командном пункте Вооруженных сил России в Сирии. Они заслушали доклады о положении дел в различных частях этой арабской республики. Также политики провели двусторонние переговоры. Российский лидер заявлял, что совместные усилия обеих государств позволяют ликвидировать самых опасных главарей террористических группировок. По его словам, сирийцы не только защищают от боевиков свою страну, но и позволяют не допустить инфильтрации террористов в Россию и соседние страны.

Асад выразил признательность российской стороне за поддержку в борьбе с терроризмом и в восстановлении мира в его стране. Затем президенты посетили христианский храм и Омейядскую мечеть, известную как Большая мечеть Дамаска.