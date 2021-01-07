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Шойгу назвал поездку Путина в Дамаск «триллером похлеще голливудского»

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Дамаск 7 января 2020 года в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск».

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По его словам, подготовка может служить «хорошим пособием» по организации работы всех служб.

«А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — привели его слова на телеканале РЕН ТВ в четверг, 7 января.

Путин совершил поездку в Сирийскую Арабскую Республику (САР) 7 января 2020 года. Ради безопасности президента России визит был тщательно спланирован.

Во время поездки Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, а также посетил православную церковь Святой Девы Марии и мечеть Омейядов. Глава государства подарил на память о своем визите христианскому храму в Дамаске икону, а мечети Коран XVII века.

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