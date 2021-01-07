В МВД заявили об отсутствии нарушений во время празднования Рождества

Полицейские в полном объеме обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества Христова в регионах России и не допустили нарушений. Об этом заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк в четверг, 7 января.

По ее словам, общественную безопасность во время проведения рождественских богослужений в стране обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, представители общественных формирований, дружинники и работники частных охранных организаций.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», — приводит «МВД-Медиа» слова Волк.

Она рассказала, что усиленные наряды полиции несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Предварительно они обследовали территории, на которых проводились праздничные богослужения.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения.

В ночь на 7 января в Русской православной церкви начали отмечать один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Также в этот день отмечают Рождество католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.

В рождественскую ночь президент России Владимир Путин посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Он подарил церкви икону «Господь Вседержитель». Также президент поздравил православных россиян с Рождеством.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил собор Святого Архистратига Михаила в Сочи в канун Рождества.