Вера и надежда: как россияне встретили Рождество
Рождество в этом году особенное, один за другим признавались «Известиям» прихожане в храмах Москвы. Пандемия изменила планы верующих — кому-то пришлось остаться дома и довольствоваться трансляцией богослужения. Кто-то не смог попасть в храм Христа Спасителя, куда пускали строго по пригласительным билетам, и остался на улице слушать праздничный колокольный звон. Некоторые москвичи предпочли в этот раз отправиться в другие центральные соборы столицы, куда пускали без ограничений. Президент Владимир Путин встретил Рождество в уникальном островном храме Николая Чудотворца на острове Липно. «Известия» посетили столичные церкви в эту ночь и поинтересовались, как москвичи встречают праздник.
Литургии вопреки пандемии
В празднование Рождества в этом году внесла коррективы пандемия коронавируса. По данным оперштаба, в последние два дня перед торжеством в столице фиксировали около 5 тыс. новых случаев, что ниже декабрьских цифр.
В храм Христа Спасителя прихожане могли попасть строго по пригласительным билетам — свободного доступа, как в прежние годы, не было. Представители РПЦ объяснили это мерами безопасности.
В традиционном обращении к пастве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла звучали необычные для этого праздника слова. Перед началом рождественских богослужений предстоятель РПЦ призвал верующих «продолжать выполнять все предписания санитарных и медицинских органов, нужно быть очень осторожными». Патриарх напомнил, что в минувшем году бывали времена и похуже, когда богослужения совершались при закрытых дверях соборов.
Храм Христа Спасителя
— А вот сейчас я слышу шум — это означает, что людей в храме стало больше; а если говорить применительно к тому, что происходит сегодня со всеми нами, то это означает, что злое поветрие, вирус, который действительно явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так, — сказал предстоятель РПЦ.
Сама рождественская служба проходила не менее торжественно, чем в прошлые годы, событие транслировали на всю страну. Множество еловых ветвей в храме, нарядные белые и золотые ризы, белые платки на головах женщин — всё говорило о наступлении особого праздника для православных.
Но приметы времени тоже были повсюду. Между рядами прихожан сновали молодые православные добровольцы в ярко-зеленых куртках.
— Наденьте, пожалуйста, маску, — регулярно напоминали они присутствующим.
Несмотря на ограничения, во время эпидемии верующие еще больше сплотились, поделился мнением один из певчих. Самым ярким впечатлением ушедшего года он назвал пустой храм на Пасху.
— В то время мы все чувствовали смятение, тревогу. Да что там говорить — было ощущение конца света. После Пасхи наступил период, когда службы проходили при участии только одного священника и четырех солистов хора вместо 40. Причем все мы понимали, что в мире тревожно. Поэтому в тот момент была еще большая необходимость в литургии, было еще более сильное желание служить, — заключил он.
Особая служба
Те, кто не смог посетить рождественскую службу в храме Христа Спасителя в этом году, по-разному восприняли это обстоятельство.
— Уже почти выехала из дома, когда мне рассказали, что в этом году попасть в храм не удастся, — посетовала в соцсети москвичка Екатерина.
Некоторые всё же поехали на Волхонку. Кто-то просто постоять возле храма и послушать звон колоколов. Несколько десятков людей ждали этой музыки возле метро «Кропоткинская».
Другие всё же попытались пробиться внутрь. У входа в зал церковных соборов храма мужчина требовал разговора с администрацией.
— Мне сюда сказали подойти сотрудники полиции. Каждый год я хожу в этот храм на рождественскую службу. Не понимаю, почему меня сейчас не пускают. Я буду ждать здесь и надеяться, что меня всё же пустят, — говорил он.
Об ограничениях не забывали и внутри храма.
— Конечно, многие не смогли попасть сюда сегодня. Уверен, это не отдалит их от веры. Любые ограничения можно воспринимать как испытания. Для христианина такие испытания очень важны, — подчеркнул в беседе с «Известиями» один из прихожан.
А другая, совсем юная, поинтересовалась:
— Простите, не могли бы вы дать свой пригласительный? Мою подружку на улице не пустили, очень хочет попасть.
Приехала с надеждой
В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове было намного более людно, чем в храме Христа Спасителя. В толпе оказалось много стариков и подростков. У выхода из собора расположились женщины, укачивающие грудных детей, чтобы успеть выйти, если те начнут плакать.
В храме особая атмосфера, поделились с «Известиями» прихожане.
— Хожу сюда с 2007 года. Храм или твой, или не твой. Вот мне здесь очень комфортно, — рассказал Александр.
— Здесь совершенно необычная аура. Мыслей поехать в другой храм у нас даже не было, — добавили Вадим и Ирина.
Встретились и те, кто хотел попасть в храм Христа Спасителя, но в последний момент узнал, что это невозможно, и отправился сюда. Неудивительно: до воссоздания храма Елоховский собор имел большой вес, а до 1992 года он имел статус патриаршего.
— Церковь действительно особенная. Здесь ведь крестили Пушкина. В храм Христа Спасителя люди всё же приходят больше любоваться, а сюда идут за успокоением. У меня мама болеет, лежит в больнице в тяжелом состоянии. Я приехала с надеждой, что нашей семье станет легче, — рассказала прихожанка Марина.
У Анны и Алексея с Богоявленским кафедральным собором в Елохове особая связь — в марте они планируют здесь обвенчаться. Молодые люди пришли вместе с годовалой дочкой в надежде, что та будет приобщаться к религии.
А вот обязательное требование носить маски прихожан совсем не смущает.
— Мы, наоборот, беспокоимся и сами надеваем маски. Очень волнуемся за пожилых. Не одобряем, когда видим, что кто-то из прихожан спустил маску, — отметили Артур и Екатерина.
В начале 2020 года коронавирус унес жизнь настоятеля собора протоиерея Александра Агейкина. Это была одна из первых больших потерь из-за пандемии среди российского священства. Сейчас собором руководит епископ Павлово-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Фома Мосолов.
Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион озвучил в телеэфире позицию РПЦ: пожилым людям лучше не посещать в этот раз рождественское богослужение, а ограничиться просмотром трансляции.
К духовным ценностям
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в уникальном островном храме Николая Чудотворца на острове Липно. Церковь расположена в устье реки Мста в 9 км от Великого Новгорода. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия (возведен в 1292 году). Объект включен в список ЮНЕСКО.
Владимир Путин во время рождественского богослужения в церкви Николы на Липне
Глава государства также поздравил россиян, празднующих Рождество Христово.
— Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям, — сказал президент.
Владимир Путин отметил, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.
— Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения, — заключил президент.
Два предыдущих года глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Церковь Николы на Липне он посещал в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром.