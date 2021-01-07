 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $38 тыс.
Общество
В МВД заявили об отсутствии нарушений во время празднования Рождества
Происшествия
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на Камчатке
Мир
Нур-султан назвал дружбу с Москвой надежной базой для взаимодействия
Мир
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы
Мир
Путин и Асад договорились не разглашать детали прошлогоднего визита в Сирию
Мир
Трамп пообещал мирную передачу власти
Общество
В Москве еще 7410 человек вылечились от COVID-19
Общество
Москвичам пообещали русскую зиму на Рождество
/

Вера и надежда: как россияне встретили Рождество

Патриарх и прихожане порадовались, что храмы остались открыты для богослужений
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Главный слайд
Начало статьи
Вера и надежда: как россияне встретили Рождество
2021-01-07 10:45:28">
2021-01-07 10:45:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рождество в этом году особенное, один за другим признавались «Известиям» прихожане в храмах Москвы. Пандемия изменила планы верующих — кому-то пришлось остаться дома и довольствоваться трансляцией богослужения. Кто-то не смог попасть в храм Христа Спасителя, куда пускали строго по пригласительным билетам, и остался на улице слушать праздничный колокольный звон. Некоторые москвичи предпочли в этот раз отправиться в другие центральные соборы столицы, куда пускали без ограничений. Президент Владимир Путин встретил Рождество в уникальном островном храме Николая Чудотворца на острове Липно. «Известия» посетили столичные церкви в эту ночь и поинтересовались, как москвичи встречают праздник.

Выйти из зоны ковида: как французы встречают Рождество
В ночь на 25 декабря комендантский час в Париже будет отменен

Литургии вопреки пандемии

В празднование Рождества в этом году внесла коррективы пандемия коронавируса. По данным оперштаба, в последние два дня перед торжеством в столице фиксировали около 5 тыс. новых случаев, что ниже декабрьских цифр.

В храм Христа Спасителя прихожане могли попасть строго по пригласительным билетам — свободного доступа, как в прежние годы, не было. Представители РПЦ объяснили это мерами безопасности.

В традиционном обращении к пастве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла звучали необычные для этого праздника слова. Перед началом рождественских богослужений предстоятель РПЦ призвал верующих «продолжать выполнять все предписания санитарных и медицинских органов, нужно быть очень осторожными». Патриарх напомнил, что в минувшем году бывали времена и похуже, когда богослужения совершались при закрытых дверях соборов.

Вера и надежда
Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Zoom-концессия: как Голливуд встретит Рождество
Большинство богослужений пройдет снаружи храмов и онлайн

— А вот сейчас я слышу шум — это означает, что людей в храме стало больше; а если говорить применительно к тому, что происходит сегодня со всеми нами, то это означает, что злое поветрие, вирус, который действительно явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так, — сказал предстоятель РПЦ.

Сама рождественская служба проходила не менее торжественно, чем в прошлые годы, событие транслировали на всю страну. Множество еловых ветвей в храме, нарядные белые и золотые ризы, белые платки на головах женщин — всё говорило о наступлении особого праздника для православных.

Но приметы времени тоже были повсюду. Между рядами прихожан сновали молодые православные добровольцы в ярко-зеленых куртках.

— Наденьте, пожалуйста, маску, — регулярно напоминали они присутствующим.

Вера и надежда
рождество
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Несмотря на ограничения, во время эпидемии верующие еще больше сплотились, поделился мнением один из певчих. Самым ярким впечатлением ушедшего года он назвал пустой храм на Пасху.

Накрыли поварней: что ели на Рождество в допетровской Руси
Что такое караси, зачем курицу наливали яйцами и почему холодец нужно есть с квасом

— В то время мы все чувствовали смятение, тревогу. Да что там говорить — было ощущение конца света. После Пасхи наступил период, когда службы проходили при участии только одного священника и четырех солистов хора вместо 40. Причем все мы понимали, что в мире тревожно. Поэтому в тот момент была еще большая необходимость в литургии, было еще более сильное желание служить, — заключил он.

Особая служба

Те, кто не смог посетить рождественскую службу в храме Христа Спасителя в этом году, по-разному восприняли это обстоятельство.

— Уже почти выехала из дома, когда мне рассказали, что в этом году попасть в храм не удастся, — посетовала в соцсети москвичка Екатерина.

Вера и надежда
рождество
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Некоторые всё же поехали на Волхонку. Кто-то просто постоять возле храма и послушать звон колоколов. Несколько десятков людей ждали этой музыки возле метро «Кропоткинская».

Другие всё же попытались пробиться внутрь. У входа в зал церковных соборов храма мужчина требовал разговора с администрацией.

— Мне сюда сказали подойти сотрудники полиции. Каждый год я хожу в этот храм на рождественскую службу. Не понимаю, почему меня сейчас не пускают. Я буду ждать здесь и надеяться, что меня всё же пустят, — говорил он.

Об ограничениях не забывали и внутри храма.

Вера и надежда
рождество
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Конечно, многие не смогли попасть сюда сегодня. Уверен, это не отдалит их от веры. Любые ограничения можно воспринимать как испытания. Для христианина такие испытания очень важны, — подчеркнул в беседе с «Известиями» один из прихожан.

А другая, совсем юная, поинтересовалась:

— Простите, не могли бы вы дать свой пригласительный? Мою подружку на улице не пустили, очень хочет попасть.

KK1_9574
В ночь на 7 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. В этом году пандемия внесла коррективы в привычный ход богослужений. О том, как проходили праздничные службы — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
RIAN_6434249
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
RIAN_6125354
Пожилым людям рекомендовали не посещать храмы, а следить за богослужением через прямые трансляции
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
KK1_9906
Главная рождественская служба по традиции была проведена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
RIAN_6434281
На ночную службу в главный храм страны прихожане могли пройти только по приглашениям. Верующие были в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
KK1_0169
Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки на торжественной службе в храме Христа Спасителя находились всего около 350 прихожан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
RIAN_6434154
Таинство причащения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
20201231_gaf_rd19_019 (1)
Традиционно на территории храмов устанавливаются рождественские вертепы, в которых воспроизводится сцена Рождества Христова. На фото: вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Фото: Global Look Press/Elena Dunn
RIAN_6125361
Рождественский вертеп в Петро-Павловском кафедральном соборе в Симферополе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
RIAN_6433783
Богослужения провели в церкви святого Ованнеса Карапета в Екатеринбурге. Армянская Церковь отмечает праздники Рождества и Крещения 6 января
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
RIAN_6434387
Ночное Рождественское богослужение в православном храме Рождества Христова в Красноярске
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
RIAN_6434444
Священнослужители и верующие во время Рождественского богослужения в Никольском кафедральном соборе Казани
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
RIAN_6434377
Верующие во время Рождественского богослужения в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Приехала с надеждой

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове было намного более людно, чем в храме Христа Спасителя. В толпе оказалось много стариков и подростков. У выхода из собора расположились женщины, укачивающие грудных детей, чтобы успеть выйти, если те начнут плакать.

В храме особая атмосфера, поделились с «Известиями» прихожане.

Вера и надежда
рождество
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Хожу сюда с 2007 года. Храм или твой, или не твой. Вот мне здесь очень комфортно, — рассказал Александр.

Путин рассказал о роли Рождества в жизни общества

— Здесь совершенно необычная аура. Мыслей поехать в другой храм у нас даже не было, — добавили Вадим и Ирина.

Встретились и те, кто хотел попасть в храм Христа Спасителя, но в последний момент узнал, что это невозможно, и отправился сюда. Неудивительно: до воссоздания храма Елоховский собор имел большой вес, а до 1992 года он имел статус патриаршего.

— Церковь действительно особенная. Здесь ведь крестили Пушкина. В храм Христа Спасителя люди всё же приходят больше любоваться, а сюда идут за успокоением. У меня мама болеет, лежит в больнице в тяжелом состоянии. Я приехала с надеждой, что нашей семье станет легче, — рассказала прихожанка Марина.

У Анны и Алексея с Богоявленским кафедральным собором в Елохове особая связь — в марте они планируют здесь обвенчаться. Молодые люди пришли вместе с годовалой дочкой в надежде, что та будет приобщаться к религии.

Вера и надежда
рождество
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

А вот обязательное требование носить маски прихожан совсем не смущает.

— Мы, наоборот, беспокоимся и сами надеваем маски. Очень волнуемся за пожилых. Не одобряем, когда видим, что кто-то из прихожан спустил маску, — отметили Артур и Екатерина.

Мишустин посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи в канун Рождества

В начале 2020 года коронавирус унес жизнь настоятеля собора протоиерея Александра Агейкина. Это была одна из первых больших потерь из-за пандемии среди российского священства. Сейчас собором руководит епископ Павлово-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Фома Мосолов.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион озвучил в телеэфире позицию РПЦ: пожилым людям лучше не посещать в этот раз рождественское богослужение, а ограничиться просмотром трансляции.

К духовным ценностям

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в уникальном островном храме Николая Чудотворца на острове Липно. Церковь расположена в устье реки Мста в 9 км от Великого Новгорода. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия (возведен в 1292 году). Объект включен в список ЮНЕСКО.

Вера и надежда
рождество

Владимир Путин во время рождественского богослужения в церкви Николы на Липне

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

Глава государства также поздравил россиян, празднующих Рождество Христово.

— Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.

— Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения, — заключил президент.

Два предыдущих года глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Церковь Николы на Липне он посещал в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020