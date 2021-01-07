Вера и надежда: как россияне встретили Рождество

Рождество в этом году особенное, один за другим признавались «Известиям» прихожане в храмах Москвы. Пандемия изменила планы верующих — кому-то пришлось остаться дома и довольствоваться трансляцией богослужения. Кто-то не смог попасть в храм Христа Спасителя, куда пускали строго по пригласительным билетам, и остался на улице слушать праздничный колокольный звон. Некоторые москвичи предпочли в этот раз отправиться в другие центральные соборы столицы, куда пускали без ограничений. Президент Владимир Путин встретил Рождество в уникальном островном храме Николая Чудотворца на острове Липно. «Известия» посетили столичные церкви в эту ночь и поинтересовались, как москвичи встречают праздник.

Литургии вопреки пандемии

В празднование Рождества в этом году внесла коррективы пандемия коронавируса. По данным оперштаба, в последние два дня перед торжеством в столице фиксировали около 5 тыс. новых случаев, что ниже декабрьских цифр.

В храм Христа Спасителя прихожане могли попасть строго по пригласительным билетам — свободного доступа, как в прежние годы, не было. Представители РПЦ объяснили это мерами безопасности.

В традиционном обращении к пастве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла звучали необычные для этого праздника слова. Перед началом рождественских богослужений предстоятель РПЦ призвал верующих «продолжать выполнять все предписания санитарных и медицинских органов, нужно быть очень осторожными». Патриарх напомнил, что в минувшем году бывали времена и похуже, когда богослужения совершались при закрытых дверях соборов.

Вера и надежда Храм Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— А вот сейчас я слышу шум — это означает, что людей в храме стало больше; а если говорить применительно к тому, что происходит сегодня со всеми нами, то это означает, что злое поветрие, вирус, который действительно явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так, — сказал предстоятель РПЦ.

Сама рождественская служба проходила не менее торжественно, чем в прошлые годы, событие транслировали на всю страну. Множество еловых ветвей в храме, нарядные белые и золотые ризы, белые платки на головах женщин — всё говорило о наступлении особого праздника для православных.

Но приметы времени тоже были повсюду. Между рядами прихожан сновали молодые православные добровольцы в ярко-зеленых куртках.

— Наденьте, пожалуйста, маску, — регулярно напоминали они присутствующим.

Вера и надежда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Несмотря на ограничения, во время эпидемии верующие еще больше сплотились, поделился мнением один из певчих. Самым ярким впечатлением ушедшего года он назвал пустой храм на Пасху.

— В то время мы все чувствовали смятение, тревогу. Да что там говорить — было ощущение конца света. После Пасхи наступил период, когда службы проходили при участии только одного священника и четырех солистов хора вместо 40. Причем все мы понимали, что в мире тревожно. Поэтому в тот момент была еще большая необходимость в литургии, было еще более сильное желание служить, — заключил он.

Особая служба

Те, кто не смог посетить рождественскую службу в храме Христа Спасителя в этом году, по-разному восприняли это обстоятельство.

— Уже почти выехала из дома, когда мне рассказали, что в этом году попасть в храм не удастся, — посетовала в соцсети москвичка Екатерина.

Вера и надежда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Некоторые всё же поехали на Волхонку. Кто-то просто постоять возле храма и послушать звон колоколов. Несколько десятков людей ждали этой музыки возле метро «Кропоткинская».

Другие всё же попытались пробиться внутрь. У входа в зал церковных соборов храма мужчина требовал разговора с администрацией.

— Мне сюда сказали подойти сотрудники полиции. Каждый год я хожу в этот храм на рождественскую службу. Не понимаю, почему меня сейчас не пускают. Я буду ждать здесь и надеяться, что меня всё же пустят, — говорил он.

Об ограничениях не забывали и внутри храма.

Вера и надежда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Конечно, многие не смогли попасть сюда сегодня. Уверен, это не отдалит их от веры. Любые ограничения можно воспринимать как испытания. Для христианина такие испытания очень важны, — подчеркнул в беседе с «Известиями» один из прихожан.

А другая, совсем юная, поинтересовалась:

— Простите, не могли бы вы дать свой пригласительный? Мою подружку на улице не пустили, очень хочет попасть.

KK1_9574 В ночь на 7 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. В этом году пандемия внесла коррективы в привычный ход богослужений. О том, как проходили праздничные службы — в галерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына RIAN_6434249 Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев RIAN_6125354 Пожилым людям рекомендовали не посещать храмы, а следить за богослужением через прямые трансляции Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский KK1_9906 Главная рождественская служба по традиции была проведена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына RIAN_6434281 На ночную службу в главный храм страны прихожане могли пройти только по приглашениям. Верующие были в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK1_0169 Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки на торжественной службе в храме Христа Спасителя находились всего около 350 прихожан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына RIAN_6434154 Таинство причащения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев 20201231_gaf_rd19_019 (1) Традиционно на территории храмов устанавливаются рождественские вертепы, в которых воспроизводится сцена Рождества Христова. На фото: вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге Фото: Global Look Press/Elena Dunn RIAN_6125361 Рождественский вертеп в Петро-Павловском кафедральном соборе в Симферополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский RIAN_6433783 Богослужения провели в церкви святого Ованнеса Карапета в Екатеринбурге. Армянская Церковь отмечает праздники Рождества и Крещения 6 января Фото: РИА Новости/Павел Лисицын RIAN_6434387 Ночное Рождественское богослужение в православном храме Рождества Христова в Красноярске Фото: РИА Новости/Илья Наймушин RIAN_6434444 Священнослужители и верующие во время Рождественского богослужения в Никольском кафедральном соборе Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид RIAN_6434377 Верующие во время Рождественского богослужения в Казанском соборе в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Приехала с надеждой

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове было намного более людно, чем в храме Христа Спасителя. В толпе оказалось много стариков и подростков. У выхода из собора расположились женщины, укачивающие грудных детей, чтобы успеть выйти, если те начнут плакать.

В храме особая атмосфера, поделились с «Известиями» прихожане.

Вера и надежда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Хожу сюда с 2007 года. Храм или твой, или не твой. Вот мне здесь очень комфортно, — рассказал Александр.

— Здесь совершенно необычная аура. Мыслей поехать в другой храм у нас даже не было, — добавили Вадим и Ирина.

Встретились и те, кто хотел попасть в храм Христа Спасителя, но в последний момент узнал, что это невозможно, и отправился сюда. Неудивительно: до воссоздания храма Елоховский собор имел большой вес, а до 1992 года он имел статус патриаршего.

— Церковь действительно особенная. Здесь ведь крестили Пушкина. В храм Христа Спасителя люди всё же приходят больше любоваться, а сюда идут за успокоением. У меня мама болеет, лежит в больнице в тяжелом состоянии. Я приехала с надеждой, что нашей семье станет легче, — рассказала прихожанка Марина.

У Анны и Алексея с Богоявленским кафедральным собором в Елохове особая связь — в марте они планируют здесь обвенчаться. Молодые люди пришли вместе с годовалой дочкой в надежде, что та будет приобщаться к религии.

Вера и надежда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

А вот обязательное требование носить маски прихожан совсем не смущает.

— Мы, наоборот, беспокоимся и сами надеваем маски. Очень волнуемся за пожилых. Не одобряем, когда видим, что кто-то из прихожан спустил маску, — отметили Артур и Екатерина.

В начале 2020 года коронавирус унес жизнь настоятеля собора протоиерея Александра Агейкина. Это была одна из первых больших потерь из-за пандемии среди российского священства. Сейчас собором руководит епископ Павлово-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Фома Мосолов.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион озвучил в телеэфире позицию РПЦ: пожилым людям лучше не посещать в этот раз рождественское богослужение, а ограничиться просмотром трансляции.

К духовным ценностям

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в уникальном островном храме Николая Чудотворца на острове Липно. Церковь расположена в устье реки Мста в 9 км от Великого Новгорода. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия (возведен в 1292 году). Объект включен в список ЮНЕСКО.

Вера и надежда Владимир Путин во время рождественского богослужения в церкви Николы на Липне Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава государства также поздравил россиян, празднующих Рождество Христово.

— Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.

— Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения, — заключил президент.

Два предыдущих года глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Церковь Николы на Липне он посещал в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром.