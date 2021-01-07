Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи в канун Рождества, сообщили в пресс-службе правительства 7 января.

«В канун светлого праздника Рождества Христова Михаил Мишустин посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи», — говорится в сообщении.

Собор святого Архистратига Михаила — первый каменный храм Русской православной церкви на черноморском побережье Кавказа. Главной иконой собора, в честь которой он был назван, является лик покровителя города Сочи — Архангела Михаила.

Президент России Владимир Путин встречал Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Он подарил храму икону Господь Вседержитель. Она была изготовлена мастерами из города Щигры в Курской области в 2017 года. Образ написан в традициях Мстерской иконописной школы, при ее росписи использовались темперные краски.

В четверг, 7 января, в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.