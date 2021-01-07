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В Госдуме прокомментировали беспорядки в Вашингтоне

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Беспорядки в США на фоне президентских выборов бросают тень на весь процесс демократической передачи власти. Такое мнение в четверг, 7 января, высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически надвое. Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что данная ситуация пошатнула статус Штатов как мирового «светоча демократии» и теперь Вашингтон не сможет навязывать другим странам избирательные стандарты.

«Бумеранг «цветных революций», как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии», — добавил Слуцкий.

В свою очередь председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев, говоря о беспорядках в Вашингтоне, отметил, что демократия в США «захромала на обе ноги», о чем свидетельствует раскол внутри страны.

Ранее 7 января демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США призвали вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку и отстранить действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от власти.

Накануне 6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

По последним данным, во время беспорядков в Вашингтоне были задержаны более 50 участников акции протеста, погибли четыре человека.

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