Косачев прокомментировал ситуацию в Вашингтоне

Соединенные Штаты расколоты пополам, а демократия «захромала на обе ноги». Такое мнение высказал в четверг, 7 января, председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев.

«Так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги», — написал он в Facebook.

Косачев подчеркнул, что раскол в США демонстрирует отсутствие демократии в стране.

«Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу. Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — отметил он.

Ранее 7 января демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США призвали вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку и отстранить действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от власти.

Накануне 6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

По последним данным, во время беспорядков в Вашингтоне были задержаны более 50 участников акции протеста, погибли четыре человека.