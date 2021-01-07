Между Москвой и областью начал курсировать ретропоезд «Яхрома». Пассажиры могут добраться до горнолыжных курортов в Дмитровском округе. Вагоны отделаны деревом и украшены к Новому году. В электричке могут разместиться 600 пассажиров. Ретропоезд отправляется с Савеловского вокзала. У «Яхромы» намечено три рейса в день, кроме понедельника.

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