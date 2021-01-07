МЧС сообщило о пострадавших при обрушении льда на Вилючинском водопаде

В Камчатском крае обрушился лед на Вилючинском водопаде, есть пострадавшие, сообщается в четверг, 7 января, на сайте регионального управления МЧС.

«По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом», — сказано в заявлении ведомства.

На место происшествия служба направила вертолет Ми-8 со спасателями, борт авиакомпании «Витязь-Аэро» со специалистами поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также вертолет с медиками территориального центра медицины катастроф. Там могут находиться семь человек и один гид.

Как сообщает «РИА Новости», один человек в результате обрушения погиб, еще одного пострадавшего вытащили. Под завалами ледника остаются четыре человека.

По данным «Интерфакса», среди пострадавших есть ребенок, он в тяжелом состоянии.

Следователи Камчатского края выясняют обстоятельства обрушения глыбы льда на водопаде.