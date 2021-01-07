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Рождественская служба и крестный ход прошли на базе ВКС РФ в Хмеймиме

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В сирийском городе Хмеймим в полевом храме на базе ВКС России провели крестный ход и рождественскую службу, рассказал журналистам помощник командующего по работе с верующими протоирей Максим в четверг, 7 января.

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Посетить службу могли все военные, которые в это время не находились на дежурстве. По словам протоирея, несмотря на то, что большая часть населения Сирии исповедует ислам, для христиан эта земля особенная.

«Здесь недалеко находится Вифлеем, здесь недалеко находится Иерусалим. Все эти святые места, по этим местам ходил апостол Павел. Естественно, это накладывает некий отпечаток, радость определенную», — сказал он.

Служба завершилась крестным ходом. Сотни военных с зажженными свечами прошли по авиабазе, во главе колонны несли лик Спасители и иконы Казанской Богоматери и Пророка Илии. При этом участники не забыли об эпидемиологических правилах и были в медицинских масках.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом.

В четверг, 7 января, в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.

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