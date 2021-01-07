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Буш сравнил штурм Капитолия с событиями в «банановой республике»

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События, происходящие возле здания Капитолия в Вашингтоне, похожи на то, как оспаривают итоги выборов в «банановой республике». Об этом 7 января заявил экс-президент США Джордж Буш-младший.

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«Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократической республике <…> Насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами», — приводит его слова «РИА Новости».

Бывший глава государства выразил негодование поведением «некоторых политических лидеров», которые не демонстрируют «достаточного уважения» к американским «институтам, традициям и правоохранительным органам».

«Мятеж может нанести серьезный ущерб нашей стране и репутации <…> Наша страна важнее, чем политика сегодня», — подчеркнул он.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.

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