Помпео назвал неприемлемым штурм конгресса США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неприемлемым штурм здания конгресса США. Об этом он написал в Twitter 6 января.

Глава американского МИДа подчеркнул, что побывал во многих странах и всегда поддерживал право людей отстаивать свои взгляды и убеждения на мирных протестах. Однако проявление насилия и угроза жизни других являются недопустимыми в любой точке мира.

«Сегодняшний штурм Капитолия США неприемлем. Беззаконие и беспорядки — здесь или где-либо в мире — всегда неприемлемы», — написал он.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021

Также Помпео призвал привлечь к ответственности участников протестов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее в Вашингтоне «постыдным», а также призвал к мирной передаче власти.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол назвал беспорядки в Вашингтоне «худшим днем демократии Америки».

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.