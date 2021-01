Помпео назвал неприемлемым штурм конгресса США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неприемлемым штурм здания конгресса США. Об этом он написал в Twitter 6 января.

Глава американского МИДа подчеркнул, что побывал во многих странах и всегда поддерживал право людей отстаивать свои взгляды и убеждения на мирных протестах. Однако проявление насилия и угроза жизни других являются недопустимыми в любой точке мира.

«Сегодняшний штурм Капитолия США неприемлем. Беззаконие и беспорядки — здесь или где-либо в мире — всегда неприемлемы», — написал он.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.