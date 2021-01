Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее в Вашингтоне «постыдным», а также призвал к мирной передаче власти.

«Постыдные сцены в конгрессе США. США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно необходима мирная и упорядоченная передача власти», — написал он в Twitter.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.