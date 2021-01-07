Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее в Вашингтоне «постыдным», а также призвал к мирной передаче власти.

«Постыдные сцены в конгрессе США. США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно необходима мирная и упорядоченная передача власти», — написал он в Twitter.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

На данный момент в здании конгресса США в Вашингтоне происходят столкновения между правоохранителями и сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

6 января конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал демократ Джо Байден (306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа).