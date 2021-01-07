Макфол назвал происходящее в США «худшим днем демократии»

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол 6 января в своем Twitter назвал беспорядки, проходящие в Вашингтоне, «худшим днем демократии Америки».

«Худший день американской демократии в моей жизни. <…> Я сейчас так зол на (президента США Дональда) Трампа и его помощников. Мне сейчас так неловко за свою страну. В будущем я постараюсь сохранять оптимизм в отношении возможности демократического обновления в Америке. Но не сегодня», — написал он.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Аналогичный запрос также направила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне распорядился Дональд Трамп. В здание конгресса США, куда ранее прорвались демонстранты, вошел спецназ.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне разойтись по домам.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.