Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом
Мир
В конгрессе США заявили о подготовке статьи импичмента Трампа
Мир
Джонсон назвал происходящее в Вашингтоне «постыдным»
Мир
Эвакуированные из Капитолия сенаторы США продолжат подсчет голосов
Мир
Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Мир
В центре Вашингтона обезврежены два взрывных устройства
Мир
Захарова сделала репост записи о потере Штатами статуса «образца демократии»
Мир
Байден выступил с обращением к гражданам США
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
Сюжет:

Макфол назвал происходящее в США «худшим днем демократии»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол 6 января в своем Twitter назвал беспорядки, проходящие в Вашингтоне, «худшим днем демократии Америки».

Не оставили выборщики: признает ли Дональд Трамп поражение
Джо Байден официально стал победителем президентской гонки

«Худший день американской демократии в моей жизни. <…> Я сейчас так зол на (президента США Дональда) Трампа и его помощников. Мне сейчас так неловко за свою страну. В будущем я постараюсь сохранять оптимизм в отношении возможности демократического обновления в Америке. Но не сегодня», — написал он.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Аналогичный запрос также направила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне распорядился Дональд Трамп. В здание конгресса США, куда ранее прорвались демонстранты, вошел спецназ.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне разойтись по домам.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020